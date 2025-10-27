テレビ東京「ゴッドタン」が２５日に放送され、ピン芸人の劇団ひとり、お笑いコンビ・おぎやはぎの小木博明、矢作兼が出演した。この日は、とろサーモン久保田かずのぶをゲストに迎え、名物企画「マジ嫌い１／５」が進行された。久保田を嫌いという美女らが登場。実際に嫌いな人物を当てていく。美女らと久保田の間で激しい罵声が飛び交う中、アイドルグループ・ハニースパイスＲｅ．の相羽まあやは「お前さ？脱税してんだ