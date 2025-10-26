お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める26日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。子供が生まれてからライフスタイルに大きな変化があったと明かす場面があった。休日に家族で訪れるスポットの話題になると、有吉は「ららぽーととかめっちゃ行くよね。行くことは一生ないと思ってたんだけど、結局めっちゃ行くんだよ」と切り出す。「あとイオンモールとかね。個人商店