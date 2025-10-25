ファジアーノ岡山は10月25日、J１第35節でFC東京と敵地で対戦。１−３で敗戦となった。15位・岡山が11位・FC東京のホームに乗り込んだ。７試合勝利がなく、まずは１勝を手にしてひとつでも順位を上げたいアウェーチームのスタメンには、GK川浪吾郎、DF立田悠悟、田上大地、鈴木喜丈、MF本山遥、宮本英治、田部井涼、加藤聖、FW岩渕弘人、一美和成、江坂任が名を連ねた。立ち上がりは前から激しくプレッシャーをかけて、相手