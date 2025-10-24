AI時代を生き抜くためには何が必要か。生成AIの法人導入を専門とするコンサルタントの小島舞子さんは「日本は、仕事での生成AI利用率が世界最低水準だ。AIに任せられる業務を見極めつつ、人間だからこそ担える『マネジメント』の力を磨いていくことが求められる」という――。※本稿は、小島舞子『企業競争力を高めるための生成AIの教科書』（Gakken）の一部を再編集したものです。■AIスキルを持つ人の給料は40％高くなるパソコン