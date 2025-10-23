Chilla’s Art（チラズアート）による人気ホラーゲーム「夜勤事件」を実写映画化した『夜勤事件 The Convenience Store』の公開日が2026年２月20日(金)に決定。特報映像とティザービジュアルが解禁された。深夜のコンビニを舞台に、得体のしれない恐怖が忍び寄る本作。深夜シフトに入った新人店員の主人公・田鶴結貴乃を、南琴奈が演じる。監督を務めるのは、『きさらぎ駅』『リゾートバイト』の永江二朗。このゲームの映画化が念