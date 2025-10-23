タレントの紗栄子さん（38）が2025年10月19日、自身のインスタグラムを更新。抜群のスタイルが際立つデニムコーデを披露した。エステやジム、買い物でオフを満喫紗栄子さんは、ウエストがみえるデニムコーデやジムでのトレーニングウェア姿、メガネをかけたカジュアルなショットなどを投稿。「久しぶりに仕事以外の時間に外に出て」「エステに行って、ジムに行って、お買い物に行きました」と報告した。インスタグラムに投稿された