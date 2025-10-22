画像生成AIの性能は「他のAIと比べてキレイな画像を生成できる」といった数値化しにくい形式で評価されることが多いです。「ImagenWorld」はウォータールー大学やComfy.orgの研究チームが開発したベンチマークで、各種AIに画像生成や画像編集などのタスクを課して性能を定量的に評価することができます。ImagenWorld: Stress-Testing Image Generation Models with Explainable Human Evaluation on Open-ended Real-World Tasksht