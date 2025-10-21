トキハはトキハインダストリーの全株式をイオン九州に譲渡することで21日、基本合意したと発表しました。 【写真を見る】【速報】スーパー「トキハインダストリー」全株式を譲渡へトキハがイオン九州と基本合意書締結大分 百貨店事業を営むトキハは、大分県内でスーパー23店舗を営むトキハインダストリーの株式を100％所有していますが、全株式を九州で総合スーパー