アンカー・ジャパン（Anker）は、モバイルバッテリーやBluetoothスピーカーなど4製品を自主回収すると発表した。内蔵する電池セルの製造過程で不備があったことが判明し、事故の発生防止を目的とする。 Anker PowerCore 10000 対象は、「Anker PowerCore 10000」（製品型番：A1263）、Bluetoothスピーカー「Soundcore 3」（製品型番：A3117）、Bluetoothスピーカー「S