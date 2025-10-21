アンカー・ジャパン（Anker）は、モバイルバッテリーやBluetoothスピーカーなど4製品を自主回収すると発表した。内蔵する電池セルの製造過程で不備があったことが判明し、事故の発生防止を目的とする。

Anker PowerCore 10000

対象は、「Anker PowerCore 10000」（製品型番：A1263）、Bluetoothスピーカー「Soundcore 3」（製品型番：A3117）、Bluetoothスピーカー「Soundcore Motion X600」（製品型番：A3130）、会議用スピーカー「Anker PowerConf S500」（製品型番：A3305）。

対象製品のうち、オンライン受付フォームよりシリアルナンバーを入力のうえ、対象と判別された製品が対象。

対象製品

Anker PowerCore 10000（製品型番：A1263）

対象販売期間は2022年12月25日～2025年10月21日。

Anker PowerCore 10000

Soundcore 3（製品型番：A3117）

対象販売期間は2022年12月16日～2025年10月21日。

Soundcore 3

Soundcore Motion X600（製品型番：A3130）

対象販売期間は2023年4月24日～2025年10月21日。

Soundcore Motion X600

Anker PowerConf S500（製品型番：A3305）

対象販売期間は2022年12月29日～2025年10月21日。

Anker PowerConf S500

シリアルナンバーは、製品本体に記載の「SN：」の後、Aから始まる16桁のもの。

回収にあたり、「Anker PowerCore 10000」は販売終了済みのモデルのため上位モデル（Anker Power Bank (10000mAh, 30W)）への交換、そのほかの製品は新品交換対応となる。

経緯

特定の製品において発火する事象が日本国内で発生し、同社は原因究明に向けて調査していた。電池セルの製造を委託しているサプライヤーの製造工程で、特定時期に異物が混入した可能性がある一部製品が日本国内に出荷され、使用に伴い電池セルの内部短絡が発生する可能性が判明し、回収に至った。

原因

電池セルの製造を委託するサプライヤーの製造工程で、特定の時期に電極体の切断時に発生する細かな異物の処理が適切に行われていない環境で電池セルが組み立てられた結果、一部製品の電池セル内に細かな異物が混入する事象が発生。使用時に内部短絡が起こりえる状態で出荷された。

現在の対応状況

対象製品について、同社からの新規出荷・販売は停止されている。現時点では対象製品の影響範囲については確認が完了しているとする。

電池セルの製造サプライヤーに対してAnkerグループ側の管理および監督体制が不十分だったと説明している。今回の事象を踏まえ、該当のサプライヤーとの契約は終了しており、他セル製造サプライヤーの管理体制および工場の環境整備の厳格化を迅速に進めているという。

改めて、体制の見直し、製造時の品質やテスト基準の厳格化、サプライヤーの選定基準の再度見直し、Ankerグループが定める規定の強化、製品出荷前の検品における体制の見直しならびに検品項目の厳格化といった対応を進めているとする。