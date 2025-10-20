自民党の高市総裁と日本維新の会の吉村代表（大阪府知事）は２０日、国会内で党首会談を行い、連立政権樹立に向けた合意書に署名した。高市氏は２１日に召集される臨時国会で第１０４代首相に指名されることが確実となり、皇居での首相親任式と閣僚認証式を経て新内閣を発足させる。両氏は会談後、共同記者会見に臨み、１２分野にわたる連立政権合意書を発表した。高市氏は「安定した政治が大事で、大変大きな一歩だ」と強調し