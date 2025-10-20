他のバラエティは出演禁止になりました株主優待で生活し、“桐谷さん”の愛称で知られる投資家で棋士の桐谷広人氏（76）のXでの投稿が物議を醸している。10月13日放送の『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）に出演した桐谷氏は翌14日に自身のXを更新し、〈夜ふかしに出て、他のバラエティは出演禁止になりました（いろいろ出ると視聴率が落ちるとのことで）》と番組側から“囲い込み”を受けていることを明かしたのだ。これに対し