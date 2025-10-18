KKTが菊陽町で開催するイベント「くまもと県民の日」が18日から始まりました。初日は、番組出演者などがステージに揃い会場は多くの人でにぎわっています。 菊陽杉並木公園さんさん一帯で開催中の「くまもと県民の日」には、スザンヌさんや、カジサックさんほか、朝の番組ZIPファミリーなどがステージを盛り上げました。また会場では、全国のグルメバーガーのほか、番組で開発したオリジナルメニ