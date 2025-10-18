スーパーやショッピングモールなどのおもちゃ売り場やお菓子売り場は、小さい子どもにとっては欲しいものがたくさん並んでいるトキメク場所ですよね。親にダメと言われると、買ってほしいとばかりに大泣きをしたり、床にひっくり返って駄々をこねたりする子も。なぜそんなことをするのか疑問を感じるママもいるようで、こんな質問がありました。『お店の床にひっくり返って駄々をこねるのはなぜ？わが子はそんなことが一度もなか