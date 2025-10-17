パイオニアは、カロッツェリアブランドから、カスタムフィットスピーカーのエントリーモデル「Fシリーズ」6機種と、チューンアップトゥイーター1機種を2025年10月に発売します。 記事のポイント カロッツェリア「Fシリーズ」は、初めてカーオーディオをチューンアップする人に最適なエントリーモデル。トゥイーター一体型のコアキシャルタイプと、別々になっているセパレートタイプをラインナップしているので、好みや