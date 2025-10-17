警察官を装う「ニセ警察詐欺」の手口で現金を詐取したとして、警視庁は１７日、中国籍の会社員の男（３８）（東京都江東区辰巳）ら男女３人を組織犯罪処罰法違反（組織的詐欺、犯罪収益隠匿）容疑などで逮捕したと発表した。男はカンボジアを拠点とする詐欺グループのトップで、同庁は、１月までの半年間に約５００人から計約５０億円を詐取し、中国人富裕層が日本のマンションを購入する際の手付金に一部が充てられたとみている