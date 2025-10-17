■MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦ドジャース3−1ブルワーズ（日本時間17日、ドジャー・スタジアム）ドジャースはリーグ優勝決定シリーズ第3戦でブルワーズに勝利し、3連勝で2年連続ワールドシリーズ（WS）進出に王手をかけた。1番・DHで出場した大谷翔平（31）は、初回に先制点を呼び込む3ベースヒットを放つなど、4打数1安打（2三振）。同シリーズ初戦で救援に失敗した佐々木朗希（23）は9回を3者凡退で締め、リベンジ果