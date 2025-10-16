MLBナ・リーグの優勝決定シリーズで活躍するドジャース大谷翔平選手（31）が、バラエティー番組でも話題になっている。10日配信のABEMA「脳汁じゅ〜す」のイニシャルトークで、お笑いコンビ「マテンロウ」のアントニー（35）が「ある女優Nさんが大谷翔平が凄く好きで」とし、知人伝いに食事の誘いをしたところ、大谷からこんな返答があったというのだ。【もっと読む】若林志穂さん「Ｎさん、早く捕まってください」と悲痛な叫び