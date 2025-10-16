板垣李光人が主人公役を務め、中村倫也が相棒役を演じるアニメ『ペリリュー ー楽園のゲルニカー』の主題歌が、上白石萌音が歌う「奇跡のようなこと」に決定。同曲が流れる本予告映像と本ビジュアルが解禁された。【動画】楽園が、地獄に変わる――『ペリリュー ー楽園のゲルニカー』本予告武田一義による同名漫画が原作の本作は、太平洋戦争、すでに日本の戦局が悪化していた昭和19年9月15日からはじまった「ペリリュー島の戦