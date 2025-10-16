カナダの新型「ランドクルーザー」に反響続々！ 「日本でもハイブリッドを」の声が多数！トヨタのカナダ法人は2025年9月9日、人気SUV「ランドクルーザー」の2026年モデルを正式に発表しました。同モデルについて、SNSなどでは早速さまざまな反響が寄せられています。人気SUV「ランドクルーザー」に 300馬力超え「直4ターボ“ハイブリッド”」搭載！【画像】超カッコイイ！ トヨタ“新”「ランドクルーザー」を画像で見る！（33