シンガー・ソングライターの山崎まさよしさん（53）が不整脈の症状による体調不良のため、11月から開催予定だったライブツアーの全公演を中止することが15日、公式サイトで発表されました。公式サイトでは、「この度、山崎まさよし本人の体調不良により、11月8日から開催を予定していましたライブツアー『YAMAZAKI MASAYOSHI 30th Anniversary TOUR 2025-2026 “僕はここにいる”』の全公演を中止させていただくこととなりました」