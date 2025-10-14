Îò»ËÅª¤Ê¾¡Íø¡¢ÂçµÕÅ¾·à¤À¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢10·î14Æü¤Ë¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£Á°È¾¤Ë£²ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¡£¤À¤¬¡¢¸åÈ¾¤ËÀ¹¤êÊÖ¤¹¡£52Ê¬¤ËÁê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÆÍ¤¤¤ÆÆîÌîÂó¼Â¤¬£±ÅÀ¤òÊÖ¤¹¡£62Ê¬¡¢°ËÅì½ãÌé¤Î¤ªÁ·Î©¤Æ¤ÇÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬Æ±ÅÀÃÆ¡£71Ê¬¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¾åÅÄåºÀ¤¤¬¥Ø¥Ã¥É¤ÇµÕÅ¾ÃÆ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£½ªÈ×¤ÎÁê¼ê¤ÎÌÔ¹¶¤òÎ¿¤®ÀÚ¤ê¡¢£³¡Ý£²¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¿¹ÊÝ´Æ