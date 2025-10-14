½¬¶áÊ¿¤ÎŽ¢ºÇÂç¤ÎÅ¨Ž£¤ÏÃæ¹ñÆâÉô¤Ë¤¤¤ë¡Ä¶¯¸Ç¤ÇÈ×ÀÐ¤ÊŽ¢°ì¶¯ÂÎÀ©Ž£¤òÊø²õ¤µ¤»¤ë"3¤Ä¤Î¥ê¥¹¥¯"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¾åÅÄÆÆÀ¹¡ØÊ¼Ë¡»°½½Ï»·×¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯Ãæ¹ñ¤Î·³»öÀïÎ¬ ¡ÖÀï¤ï¤º¤·¤Æ¾¡¤Ä¡×ÂæÏÑ¿¯Î¬¤ÈÀí³ÕÀêÎÎ¡Ù¡Ê°éË²¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤ª´¡¤ò¤¹¤¹¤ë»þÂå¤«¤éÀ¯¼£²È¤È¤·¤ÆÂæÆ¬
½¬¶áÊ¿¤ÎÊâ¤ß¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖºÃÀÞ¤ÈºÆµ¯¡×¤ò¸¶ÅÀ¤È¤¹¤ë¸¢ÎÏ¾å¾º¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£1953Ç¯¡¢ÂÀ»ÒÅÞ¤Î»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¸²½Âç³×Ì¿¤ÇÉã¡¦½¬Ãç·®¤¬¼ºµÓ¤·¡¢¼«¿È¤â¹È±ÒÊ¼¤ËµêÃÆ¤µ¤ì¤¿¡£
16ºÐ¤Çð¡À¾¾Ê±ä°Â¤Ë²¼Êü¤µ¤ì¡¢°À´¡¤ò¤¹¤¹¤ê¤Ê¤¬¤éÂÑ¤¨¤¿·Ð¸³¤Ï¡¢Èà¤ÎÇ´¤ê¶¯¤µ¤È¸½¼Â¼çµÁÅª¤ÊÅý¼£¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò·Áºî¤Ã¤¿¡£
1974Ç¯¤Ë¶¦»ºÅÞ¤ØÆþÅÞ¤·¤¿¸å¤Ï¡¢Ê¡·ú¾Ê¡¦Þ¶¹¾¾Ê¤Ç¤ÎÃÏÊý¹ÔÀ¯·Ð¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢Ãå¼Â¤Ë´±Î½¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢·³¤È¤Î´Ø·¸¤â¿¼¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Þ¶¹¾¾Ê¤Ç¤Ï¾ÊÅÞ°Ñ°÷²ñ½ñµ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾Ê·³¶èÅÞ°ÑÂè°ì½ñµ¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¤Î·³¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬Èà¤ÎÀ¯¼£ÅªÂæÆ¬¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£
Àè¤ÎÇöô¦Íè»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿»þ¡¢¤Þ¤µ¤Ë2012Ç¯½©¤ÎÂè18²óÅÞÂç²ñ¤òÁ°¤Ë¤·¤¿²Æ¡¢°ì»þÅª¤Ë½¬¶áÊ¿¤ÎÆ°ÀÅ¤¬É½¤«¤é¾Ã¤¨¤¿¡£Èà¤Î·ò¹¯ÉÔ°ÂÀâ¡¢¼ºµÓ¤Ê¤É¤¬±½¤µ¤ì¡¢Áí½ñµ¤Ø¤Î½¢Ç¤¤Ë²«¿§¿®¹æ¤¬ÅÀÌÇ¤·»Ï¤á¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢½¬¶áÊ¿¤Ï¸Õ¶ÓÞ¹¤ä²¹²ÈÊõ¤«¤éÇöô¦Íè»ö·ï¤Î»ÏËö¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡ÖÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡×¤òÇÓ½ü¤·¡¢ºÇ¹â¸¢ÎÏ¤Ø
½¬¶áÊ¿¤ÈÇöô¦Íè¤Ï¡¢¶¦¤Ë¡ÖÂÀ»ÒÅÞ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹âµé´´Éô¤Î»ÒÄï¤Ç¤¢¤ê¡¢Éã¿ÆÆ±»Î¡½¡½½¬Ãç·®¤ÈÇö°ìÇÈ¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¤ÎÆ±»Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ½¬¤ÏÇö¤ò¡ÖÇö¤Ë¤¤¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ö¤Û¤É¿Æ¤·¤¤´ÖÊÁ¤Ç¤¢¤ê¡¢Æó¿Í¤ÏÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¶¦»ºÅÞ¤Î½øÎó¾å¤Ç¤Ï¡¢½¬¤¬¾å°Ì¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎÈùÌ¯¤Ê´Ø·¸¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢½¬¤ÏÎäÀÅ¤ËÇöô¦Íè¤òÇÓ½ü¤·¤¿¡£À¯¸¢¤Î°ÂÄê¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ÈÅí¡É¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¶á¤·¤¤´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿Çöô¦Íè¤È¤¤¤¦¡ÈÍû¡É¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Çöô¦Íè¤ò¤«¤Ð¤Ã¤¿¾ïÌ³°Ñ°÷¤Î¼þ±Ê¹¯¤â½ÍÀ¶¤µ¤ì¡¢½¬¤ÎºÇ¹â¸¢ÎÏ¤Ø¤ÎÆ»¤¬´°Á´¤Ë³«¤«¤ì¤¿¡£
ÍûÂåÅíÑ¬(¤ê¤À¤¤¤È¤¦¤¤ç¤¦)
¡ÖÍû¤¬Åí¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÅÝ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¤¿¤È¤¨¤Ç¡¢Èò¤±¤¬¤¿¤¤Â»³²¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¤È¤¡¢²ÁÃÍ¤ÎÄã¤¤¤â¤Î¤ä¼«¿Ø±Ä¤Î°ìÉô¡ÊÎã¤¨¤ÐÉô²¼¤äÉôÌç¤Ê¤É¡Ë¤òµ¾À·¤Ë¤·¡¢¤è¤ê½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¡ÊÁÈ¿¥¡¢¥ê¡¼¥À¡¼Åù¡Ë¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤ÎÂ»³²¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¾¡Íø¤òÆÀ¤ë·×Î¬
¢£¶¦»ºÅÞÆâ¤ÎÉåÇÔ¤òÅ°ÄìÅª¤ËÅ¦È¯¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿
2012Ç¯¤ÎÂè18²óÅÞÂç²ñ»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¹¾ÂôÌ±ÇÉ¤¬¤Ê¤ª¤âÅÞÆâ¤Ë¶¯¤¤±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½¬¶áÊ¿¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ï¤à¤·¤íÉÔ°ÂÄê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î»þ¡¢Á°Ç¤¼Ô¤Î¸Õ¶ÓÞ¹¤¬ÅÞ¡¦À¯ÉÜ¡¦·³¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò·é¤¯ÌÀ¤±ÅÏ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¸¢ÎÏ¾¸°®¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤à¡£½¬¶áÊ¿ÂÎÀ©¤Î°ÂÄê°Ü¹Ô¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¸Õ¶ÓÞ¹¤ÎÎò»ËÅª°Î¶È¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
½¬¤Î»ÙÇÛÂÎÀ©¤ò°ìµ¤¤Ë¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¥È¥é¤â¥Ï¥¨¤âÃ¡¤¯¡×¤È¾Î¤·¤¿È¿ÉåÇÔ±¿Æ°¤Ç¤¢¤ë¡£ÌÁÍ§¡¦²¦´ô»³¡ÊÅö»þ¡¢¾ïÌ³°Ñ°÷·óÃæ±ûµ¬Î§¸¡ºº°Ñ°÷²ñ½ñµ¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÅÞÆâ¤ÎÉåÇÔ¤òÅ°ÄìÅª¤ËÅ¦È¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÌ±¤Î³åºÓ¤òÍá¤Ó¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¯Å¨¤Î½ÍÀ¶¤òÀµÅö²½¤¹¤ë¸ý¼Â¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
2016Ç¯¤Ë¤Ï¸Õ¶ÓÞ¹¤ÎÂ¦¶á¤Ç¡¢ÅÞÃæ±û°Ñ°÷¤È¤·¤ÆÅÞÃæ±û½ñµ½è½ñµ¤äÅý°ìÀïÀþÉôÄ¹¤òÎòÇ¤¤·¤¿Îá·×²è¤ò¡¢2017Ç¯¤Ë¤Ï¹¾ÂôÌ±ÇÉ¤Î¥Û¡¼¥×¤ÇÂè18´üÀ¯¼£¶É°Ñ°÷¤ÎÂ¹À¯ºÍ¤ò¼ºµÓ¤µ¤»¤¿¡£
¢£ËÜÅö¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡ÖÀ¯Å¨¤¿¤Á¤Î¼ºµÓ¡×
¤³¤³¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö»Ø·¬ÇÍÜÇ(¤·¤½¤¦¤Ð¤«¤¤)¡×¤Î·×¤Ç¤¢¤ë¡£É½¸þ¤¤Ï¡ÖÉåÇÔËÐÌÇ¡×¤È¤¤¤¦ÀµµÁ¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤·¤Ä¤Ä¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÀ¯Å¨¡Ê¡áÜÇ¡Ë¤òÁÀ¤¤·â¤Ä¹½¿Þ¤À¡£½¬¤ÏË¡À©ÅÙ¾å¤ÎÀµÅöÀ¤ò·Ç¤²¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÞÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë°Û¤Ê¤ëÇÉÈ¶¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò¹ª¤ß¤ËÀÚ¤êÊø¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö·¬¤ò»Ø¤·¤ÆÜÇ¤òÈ³¤¹¤ë¡×Ê¼Ë¡¤Î¸½ÂåÅª¤ÊÅ¬ÍÑ¤Ç¤¢¤ë¡£
»Ø·¬ÇÍÜÇ
¡Ö·¬¤ÎÌÚ¤ò»Ø¤·¤ÆÜÇ¤ÎÌÚ¤òÇÍ¤ë¡×¤È¤Î°ÕÌ£¤Î¤¿¤È¤¨¤Ç¡¢¼çÅ¨¤òÄ¾ÀÜ¹¶·â¤»¤º¤Ë¡¢ÊÌ¤Î¤â¤Î¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼çÅ¨¤«¤é¤ÎÈ¿·â¤ò²óÈò¤¹¤ë·×Î¬
2022Ç¯¤ÎÂè20²óÅÞÂç²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½¬¶áÊ¿¤ÏÌ¾¼Â¤È¤â¤Ë¡Ö°ì¶¯ÂÎÀ©¡×¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï¹ñ²È¼çÀÊ¤ÎÇ¤´üÀ©¸Â¤òÅ±ÇÑ¤·¡¢2022Ç¯¤Ë¤ÏÃÄÇÉ¤äÃæÆ»Ï©Àþ¤ÎÂåÉ½¤È¤µ¤ì¤ëÍû¹î¶¯¡¦ÝêÍÎ¤é¤ò¾ïÌ³°Ñ°÷²ñ¤«¤éÇÓ½ü¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾º³Ê¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸Õ½Õ²Ú¤âÀ¯¼£¶É¤«¤é³°¤µ¤ì¡¢¼«¿È¤ÎÂ¦¶á¤Ç¤¢¤ëÍû¶¯¡¦èñ´ñ¡¦Ãúé¾Í¤é¤ò¿·¤¿¤Ë¾ïÌ³°Ñ°÷¤Ë¿ø¤¨¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿½¬°ì¶¯ÂÎÀ©¤Ï¶¯¸Ç¤ÇÈ×ÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤ë¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¿¼¹ï¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÕÔ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£¹ñÌ±¤ÎÉÔËþ¤¬¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
Âè°ì¤Ï¡¢¡Ö°ìÅÀ½¸Ãæ·¿¡×¤ÎÀ¯¼£ÂÎÀ©¤Î½ÀÆðÀ·çÇ¡¤Ç¤¢¤ë¡£Â¦¶á¤Ç¸Ç¤á¤é¤ì¤¿»ØÆ³Éô¤Ï°ÛÏÀ¤¬Æþ¤ê¹þ¤àÍ¾ÃÏ¤¬Ë³¤·¤¯¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÈ½ÃÇ¤Ï½¬¸Ä¿Í¤Î·ò¹¯¡¦»×¹Í¡¦À¯¼£ÅªÄ¾´¶¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£À¯¸¢¤Î¹ÅÄ¾²½¤Ï¡¢2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¼Ò²ñ¼çµÁ¸½Âå²½¤Î´ðËÜ¼Â¸½¡×¤ò·Ç¤²¤ë½¬¤Î¹ñ²ÈÀïÎ¬¤Ë¤â±Æ¤òÍî¤È¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
ÂèÆó¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬Êú¤¨¤ë¹½Â¤Åª¤Ê·ÐºÑ¡¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤ÎÁê¹î¤Ç¤¢¤ë¡£µÞÂ®¤Ê¾¯»Ò¹âÎð²½¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ÈÇÀÂ¼¤Î³Êº¹¡¢ÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ë¤ÎÊø²õ¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñÍ´ë¶ÈÃæ¿´¤ÎÈó¸úÎ¨¤Ê·ÐºÑ¹½Â¤¤ä¡¢À¾Â¦½ô¹ñ¤Ë¤è¤ëµ»½Ñ¡¦»ñËÜ¤Î¼×ÃÇ¤È¤¤¤Ã¤¿°µÎÏ¤â¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÆâ¤Ç¤ÏÀÄÇ¯ÁØ¤Î¼º¶ÈÎ¨¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤·¡¢¼Ò²ñ¤ÎÉÔËþ¤¬ÀÅ¤«¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
Âè»°¤Ë¡¢ÂÎÀ©¤Î¾Íè¤òÃ´¤¦¸å·Ñ¼ÔÁü¤¬¤¤¤Þ¤ÀÌÀ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢¹½Â¤Åª¤ÊÉÔ°ÂÍ×°ø¤Ç¤¢¤ë¡£Âè19²óÅÞÂç²ñ°Ê¹ß¡¢¶¦ÀÄÃÄÇÉ¡ÊÃÄÇÉ¡Ë¤Î¸Õ½Õ²Ú¤ä¡¢½¬ÇÉÆâ¤Ç¤â¸å·Ñ¸õÊä¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÄÄÉÒ¼¤¡ÊÁ°½Å·Ä»Ô°Ñ°÷²ñ½ñµ¡¢¸½Å·ÄÅ»Ô°Ñ°÷²ñ½ñµ¡Ë¤ÎÀ¯¼£¶É¾ïÌ³°Ñ°÷¤Ø¤Î¾º¿Ê¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¤È¤ê¤ï¤±¸Õ½Õ²Ú¤Ï¡¢Âè20²óÅÞÂç²ñ¤ÇÀ¯¼£¶É¤«¤é¤â³°¤ì¡¢¥Ò¥é¤ÎÅÞÃæ±û°Ñ°÷¤Ë³Ê²¼¤²¤µ¤ì¡¢¸å·Ñ¼Ô¤Î²ê¤Ï´°Á´¤ËÅ¦¤Þ¤ì¤¿¡£
¢£ÍÎÏ¤Ê¸å·Ñ¸õÊä¤¬¼¡¤Î¥¹¥±¡¼¥×¥´¡¼¥È¡©
ºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¸å·Ñ¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ë¹ñÌ³±¡ÁíÍý¡¦Íû¶¯¤È¤Î´Ø·¸¤À¡£Íû¤Ï½¬¤ÎÞ¶¹¾»þÂå¤«¤é¤ÎÂ¦¶á¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁíÍý½¢Ç¤¤â¡È»Ò»ô¤¤¿Í»ö¡É¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï·ÐºÑÀ¯ºö¤äÃÏÊý¤Ø¤ÎºÛÎÌÇÛÊ¬¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢ÆÈ¼«¿§¤ò¶¯¤á¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬¤¢¤ë¡£·ÐºÑºÆ·ú¤ÎÀ®ÈÝ¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢Íû¶¯¤¬Íû¹î¶¯¤ÈÆ±ÍÍ¤Î°·¤¤¡½¡½¤¹¤Ê¤ï¤Á¥¹¥±¡¼¥×¥´¡¼¥È¤È¤·¤Æ½èÍý¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
À©ÅÙÅª¤ÊÂàÇ¤¥ë¡¼¥ë¤¬¼è¤êÊ§¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½¬¶áÊ¿¤Ï»ö¼Â¾å¡¢¼«¤é¤¬°úÂà¤¹¤ë¤«¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¼ºµÓ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÓ½ü¤µ¤ì¤ë¤«¤ÎÆóÂò¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂæÏÑÅý°ì¡×¤ÏÀ®²Ì¤È¤·¤Æ¤Î°ÕÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¯¤ë¡£Ê¿ÏÂÅª¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ì¡¢ÉðÎÏÅý°ì¤Ç¤¢¤ì¡¢ÂæÏÑ¤Î²ó¼ý¤Ï¡ÖÌÓÂôÅì¤ËÊÂ¤Ö»ØÆ³¼Ô¡×¤È¤¤¤¦Îò»ËÅªÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂàÇ¤¤Ë¸þ¤±¤¿²ÖÆ»¤È¤â¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤â¤·¤½¤ì¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ì¤Ð¡¢½¬¶áÊ¿ÂÎÀ©¤ÎÀµÅýÀ¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÍÉ¤é¤°¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½¬¶áÊ¿¤Î°ì¶¯ÂÎÀ©¤Î¶¯¸Ç¤µ¤Ï¡¢Æ±»þ¤ËÀÈ¤µ¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤Ç¤â¤¢¤ë¡£À©ÅÙ¤Ç¤Ê¤¯¸Ä¿Í¡¢À®²Ì¤Ç¤Ê¤¯¸¢°Ò¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤³¤Î»ÙÇÛ¹½Â¤¤¬¡¢Æâ³°¤ÎÊÑÆ°¤ËÂÑ¤¨¤¦¤ë¤Î¤«¡½¡½¤½¤ì¤³¤½¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÌ¤Íè¤òº¸±¦¤¹¤ë¸°¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡ÈºÇÂç¤ÎÅ¨¡É¤ÏÀ¯¸¢ÆâÉô¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¶µ·±
¤â¤¦°ì¤Ä¤Î²Ð¼ï¤Ï¡¢·³¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¡£½¬¤¬·³¸¢¾¸°®¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤¿Ä¥Ëô¶¢¡Ê·³»ö°Ñ°÷²ñÉû¼çÀÊ¡¢Î¦·³¾å¾¡Ë¤È¤Î´Ö¤Ë¡¢¶áÇ¯ÉÔ¶¨ÏÂ²»¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î²±Â¬¤â¤¢¤ë¡£
½¬¤Ï·³²þ³×¤ò¿Ê¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÉåÇÔÅ¦È¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ·³Æâ¤Î´ûÆÀ¸¢±×ÁØ¤ÎÈ¿È¯¤âÇã¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î°ìÉô¤¬Ä¥¤Î½Ð¿ÈÇÉÈ¶¤È½Å¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï·³·Ï´´Éô¤ËÂÐ¤¹¤ëÂçÎÌ¤Îµ¬Î§°ãÈ¿Ä´ºº¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¡Ö·³¤Î°ú¤Äù¤á¡×¤òÄ¶¤¨¤ë°ÛÊÑ¤ÎÃû¤·¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸«Êý¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÊóÆ»¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿»ö¼Â¤È¤Ï¤«¤®¤é¤Ê¤¤¡£³°Éô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë´ÑÂ¬¤Ë¤Ï²±Â¬¤ä¸ØÄ¥¤¬º®¤¸¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢±ÆÝ¤ß¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï´í¤¦¤¤¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ì©¼¼Åª¤ÊÃæ¹ñÀ¯¼£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢À©ÅÙ¹½Â¤¤Î¶ÛÄ¥¤äÆâÉô¥ê¥¹¥¯¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë»ëÅÀ¼«ÂÎ¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖÎÓÉ·»ö·ï¡×¤Ê¤É¡¢²áµî¤ËÃé¿Ã¤¬ÆÍÁ³Î¢ÀÚ¤ëÎã¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢»ØÆ³ÁØ¼«¿È¤¬¾ï¤ËÆâÉô¤ÎÆ°ÍÉ¤òºÇÂç¤Î¥ê¥¹¥¯¤È¸«¤Ê¤¹·¹¸þ¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
À¯¸¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÈºÇÂç¤ÎÅ¨¡É¤Ï³°Éô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆâÂ¦¤Ë¤¤¤ë¡½¡½¤³¤ì¤ÏÎòÂå»ØÆ³¼Ô¤¬ÂÎÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¶µ·±¤Ç¤¢¤ê¡¢½¬¶áÊ¿¤â¤Þ¤¿Îã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¢£¡Ö°ì¶¯ÂÎÀ©¡×¤ËÀø¤àÉÔ¶¨ÏÂ²»¡¢²Ð¼ï
½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤Ï¡ÖÃæ²ÚÌ±Â²¤Î°ÎÂç¤ÊÉü¶½¡×¤ò·Ç¤²¡¢·ÐºÑ¤È·³»ö¤òÎ¾ÎØ¤È¤¹¤ë¹ñÎÏ¤Î¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Îº¬´´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡Ö¹ñ²È°ÂÁ´¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤¬¤³¤³¤Ç¸À¤¦¹ñ²È°ÂÁ´¤È¤Ï¡¢³°Å¨¤«¤é¤ÎËÉ±Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¦»ºÅÞÂÎÀ©¤Î°ÂÄê¡½¡½¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö»ØÆ³Éô¤Î°ÂÄê¡×¤È¡Ö°ÛÏÀ¤ÎÇÓ½ü¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÓÂôÅì¤Î½ÍÀ¶¡¢ûý¾®Ê¿¤ÎÅ·°ÂÌç»ö·ï¡¢¹¾ÂôÌ±¤ä¸Õ¶ÓÞ¹¤Î¸¢ÎÏÆ®Áè¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¹ñ²È°ÂÁ´¡×¤È¤Ï¾ï¤ËÀ¯¸¢¤ÎÆâÉôÀ©¸æ¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¸½ºß¡¢½¬¶áÊ¿¤Ï·³¤Î¾¸°®¡¢Ä¹Ï·»ÙÇÛ¤ÎÇÓ½ü¡¢Â¦¶áÃæ¿´¤Î¾ïÌ³°Ñ°÷²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö°ì¶¯ÂÎÀ©¡×¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏÉÔ¶¨ÏÂ²»¤äÀ¯Áè¤Î²Ð¼ï¤âÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÆâÉô¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤Ï¡¢¤·¤Ð¤·¤ÐÂÐ³°¶¯¹Åºö¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÉ½½Ð¤¹¤ë¡£·ÐºÑ¤ä¼Ò²ñ¤ÎÄäÂÚ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¯¸¢¤ÎÀµÅýÀ¤¬ÍÉ¤é¤²¤Ð¡¢ÂæÏÑ¤äÀí³Õ¤ò¤á¤°¤ë·³»öÅª°µÎÏ¤¬¡ÖÀ®²Ì¤Î±é½Ð¡×¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ÎÂÐ³°À¯ºö¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¤Ë¤Ï¡¢·³»öÆ°¸þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶¦»ºÅÞÆâÉô¤Î¸¢ÎÏ¹½Â¤¤È¤½¤Î°ÂÄêÀ¤ËÃíÌÜ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¾åÅÄ ÆÆÀ¹¡Ê¤¦¤¨¤À¡¦¤¢¤Ä¤â¤ê¡Ë
¸µËÉ±Ò¾Ê¾ðÊóÊ¬ÀÏ´±
³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥Ã¥¯¡Ö¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¸¦µæ½ê¡×µÒ°÷¸¦µæ°÷¡¢¡Ê°ì¼Ò¡ËÆüËÜ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¶¨²ñ¸ÜÌä¡£1960Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ËÉ±ÒÂç³Ø¹»¡Ê¹ñºÝ´Ø·¸ÏÀ¡ËÂ´¶È¸å¡¢1984Ç¯¤ËÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¤ËÆþÂâ¡£´´Éô¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼²ÝÄø¤ò½¤Î»¸å¡¢¾ðÊó¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£1993Ç¯¤«¤é96Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æºß¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥åÆüËÜ¹ñÂç»È´Û¤Ë·ÙÈ÷´±¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¡¢´íµ¡´ÉÍý¡¢Ë®¿Í°ÂÁ´ÂÐºö¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£µ¢¹ñ¸å¡¢ËÉ±Ò¾Ê¾ðÊóÊ¬ÀÏ´±¤ª¤è¤ÓÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¾ðÊó¶µ´±¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¡£2015Ç¯¤ËÄêÇ¯Âà´±¡£¸½ºß¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡¢ËÉÄµ¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë·¼È¯³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Ö·î»ï¡ØGLOBALVISION¡Ù¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆâ³Õ´±Ë¼¡¢ËÉ±Ò¾Ê¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡¢ºâÌ³¾Ê¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ê¤É¤Î´±¸øÄ£¡¢¼«¼£ÂÎ¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¿¿ô¹Ö±é¤ò¹Ô¤¦¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊóÊ¬ÀÏÎÏ¡Ù¡ØÀïÎ¬Åª¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹ÆþÌç¡Ù¡Ê°Ê¾åÊÂÌÚ½ñË¼¡Ë¡¢¡ØÌ¤ÍèÍ½Â¬ÆþÌç¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¾ðÊóÀï¤ÎÆüËÜ»Ë¡Ù¡Ø¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹-ËÉÄµÏÀ¡Ù¡Ê°ðÂ¼Íª»á¤È¤Î¶¦Ãø¡¢°Ê¾å°éË²¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
¡Ê¸µËÉ±Ò¾Ê¾ðÊóÊ¬ÀÏ´± ¾åÅÄ ÆÆÀ¹¡Ë