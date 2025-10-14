このお話は、著者・こっとん(@amatou_kotton)さんが、自治会での子ども会で自己主張の強い人の言動に振り回されたエピソードが描かれています。「作業に時間をかけること」＝「仕事をしている」と認識する人っていますよね。もっと早く作業が終わるやり方や効率的な方法、時間の使い方があるのでは？と感じても強い圧で押し切られるとなかなか言い返せないこともあります。ただ、組織をマネジメントする側が時間を無駄にする