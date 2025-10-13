¥Ð¥ó¥Óー¥Î¤Î¼Î¤ÆÇ­¤òÊÝ¸î ²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹ ±Ñ¹ñ¤ÎÆ°ÊªÊÝ¸îÃÄÂÎ¤¬¡¢SNS±Ç¤¨¤¹¤ë¡Ö¤á¤º¤é¤·¤¤Ç­¡×¤ÎÈË¿£Áý²Ã¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥¦¥§¥¹¥È¡¦¥µ¥»¥Ã¥¯¥¹¤Î¥·¥É¥ë¥·¥ã¥à¤Ë¤¢¤ë¡ÖThe Cat & Rabbit Rescue Centre¡×¤Ï¡¢Ìî¸¶¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿ÃÊ¥Üー¥ëÈ¢¤ÎÃæ¤«¤éÇ­¤ÎAlfred¤òÊÝ¸î¤·¤Þ¤·¤¿¡£Alfred¤Ï¥Ð¥ó¥Óー¥Î¼ï¤Ç¡¢¤½¤ÎÂç¤­¤ÊÆÃÄ§¤ÏÂÎ¤¬ÌµÌÓ¤ÇÂ­¤¬Ã»¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£Æ±¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤¦