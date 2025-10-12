〈「赤いパンツを穿いて、その中に石を入れて歩いてた」8年間スピリチュアルに依存→1500万円を失った浜田ブリトニー（46）が語る、“霊感商法”に騙された経緯〉から続く悪徳占い師による霊感商法に引っ掛かり、8年間“スピリチュアルの沼”にハマっていた浜田ブリトニーさん（46）。開運グッズの購入などに総額約1500万円を注ぎ込み、プライベートもスピリチュアル優先の生活を送っていたという。【衝撃画像】「朝日に向かって