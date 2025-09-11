9月10日、ギャル漫画家として知られる浜田ブリトニーが自身のInstagramを更新し、その衝撃的な近影が話題を呼んでいる。【写真】現在46歳、ギャル漫画家・浜田ブリトニーの衝撃近影あっという間に人気者になった浜田ブリトニー2000年代後半に「ギャルでホームレスで漫画家」という異色の肩書きでテレビに突如現れた浜田ブリトニー。当時のことをスポーツ紙記者が振り返る。「漫画家としてデビューした浜田さんは友人の家やネッ