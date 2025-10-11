希望に満ち溢れた戦いぶりだった。だが、それはあくまでもグループステージの話。ラウンド16はあまりにも残酷な結末を迎えてしまった。10月８日、船越ジャパンの２年近くに渡る冒険が幕を閉じた。U-20ワールドカップのグループステージを３連勝で首位通過。７得点&無失点という圧倒的な強さを示し、U-20日本代表は意気揚々とラウンド16のフランス戦に臨んだ。しかし、結果は０−１の惜敗。20本以上のシュートを放ち、決