俺はアキラ（40歳）。嫁のアカリ（35歳）と子どもたち（7歳、5歳）と、俺の実家で同居をしています。両親は共に入退院を繰り返していて、母は最近になって認知症の症状もみられるように……。ある日ケアマネジャーさんから施設の検討をすすめられたと、アカリが言いだします。介護のことはアカリに一任するつもりだし、嫁が同居の義両親の介護をするのは当たり前。しかしアカリときたら、やる前から「できない」などと甘ったれたこ