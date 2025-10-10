¡Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡ÏÆüËÜ £²¡Ý£² ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡¿10·î10Æü¡¿¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ2025Ç¯10·î10Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤¬¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï£³¡Ý£´¡Ý£²¡Ý£±¤Ç¡¢GK¤¬ÎëÌÚºÌ±ð¡¢£³¥Ð¥Ã¥¯¤ÏÅÏÊÕ¹ä¡¢À¥¸ÅÊâÌ´¡¢ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤¬ÅÄÃæÊË¤Èº´Ìî³¤½®¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤¬°ËÅì½ãÌé¤ÈÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢£²¥·¥ã¥É¡¼¤ÏÆîÌîÂó¼Â¤ÈÆ²°ÂÎ§¡¢CF¤¬¾®Àî¹Ò´ð¤À¤Ã¤¿¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÎÆüËÜ¤Ï¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Î¥×¥ì¥¹¤ò²óÈò¤·