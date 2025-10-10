三笠宮妃百合子さまが昨年11月に逝去して以降、当主不在だった三笠宮家。一周忌を前に孫の彬子さま（43）が宮家を継ぐことが正式に決まった。【写真】麻生太郎・自民党最高顧問の妹でもある信子さま百合子さまの長男で故・寛仁親王の妻（彬子さまの母）である信子さま（70）は、三笠宮家から独立し「三笠宮寛仁親王妃家」を創設する。皇室ジャーナリストの神田秀一氏が言う。「彬子さまのように皇室に生まれた女性が宮家の当主