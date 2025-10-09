ようやく涼しくなり夏に減退していた食欲も復活する時期。糖尿病専門医の矢野宏行さんは「秋はとにかく食べる量に注意。イモやカボチャなど糖質を多く含む野菜も食べ過ぎないほうがいいが、食事のメインとなりがちな糖質の高い秋のメニューがある」という――。写真＝iStock.com／ken6345（左）、Wako Megumi（右）※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／ken6345（左）、Wako Megumi（右）■秋の味覚、甘い野菜やフルーツは糖