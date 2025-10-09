歌人・柳原白蓮の生誕140年を記念し、直筆の作品を紹介する企画展が大分県玖珠町の久留島武彦記念館で始まっています。 【写真を見る】歌人・柳原白蓮の和歌や手紙など165点展示生誕140年記念大分 柳原白蓮は、大正から昭和にかけて活躍した歌人です。生誕140年を迎えることから、玖珠町で企画展が開催され、会場には白蓮直筆の和歌や手紙など165点が展示されています。 白蓮の夫で炭鉱王と呼ばれた伊藤伝右衛門は、妻のた