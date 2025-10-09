世界的K-POPスターのBLACKPINK・ジェニーが、韓国伝統の美学と現代的な感覚を融合させた韓国語フォントを公開し、“韓国文化の世界化”に一役買っている。【写真】「ほぼ全部見せてる…」ジェニーの“限界ギリギリ衣装”ジェニーの所属事務所ODD ATELIERは10月9日、公式ホームページとSNSを通じて「ZEN SERIF」と題した韓国語フォントのリリースを正式に発表した。同フォントは韓国で「ハングルの日」と定められた10月9日を記念し