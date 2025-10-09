それはパワハラに該当するのかしないのか。社内のさまざまな人間関係の中で判断が難しいシーンは多い。企業のハラスメント対策委員会外部委員や顧問を務める宮本剛志さんは「最近、職場メールでどんな時に誰をCCに入れるのかルール化していないことでトラブルに発展するケースが増えている」という――。※本稿は、宮本剛志『なぜパワハラは起こるのか職場のパワハラをなくすための方法』（ぱる出版）の一部を再編集したものです