NTTドコモビジネス株式会社とNTT株式会社は10月8日、自動運転車両などの移動体向けの通信安定化ソリューションの提供を開始すると発表した。同ソリューションは、IOWN技術を活用して無線品質の予測に基づく複数回線によるマルチパス通信制御を行うとともに、データ連携システムを組み合わせることで、自動運転レベル4の遠隔監視を支える高信頼かつ低遅延な通信環境を提供する。本ソリューションのイメージ背景として、地域の公共交