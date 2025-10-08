「僕、メンタル弱いです」2024年９月、ワールドカップのアジア最終予選で初招集された望月ヘンリー海輝（24歳）は、その日の囲み取材でそう自虐気味に話していた。あれから１年──。長友佑都のイジリにもだいぶ慣れた様子の望月が代表練習で汗を流していた。2025年10月７日、10日のパラグアイ戦に向けて始動２日目の全体練習後、ミックスゾーンで「この１年でのメンタルの成長をどう捉えているか」と聞くと、望月は興味深い回