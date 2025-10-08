ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は１５１円台後半まで上げを加速している。２月下旬以来の高値水準。円安の動きが加速しているほか、ドルの買いも続いており、ドル円の上昇をサポートしている。 、一部からは円キャリートレード復活の声が出ており、「市場は短期的に円キャリートレードが復活したと結論づける可能性が高い」との指摘も出ているようだ。 日銀の政策金利は０．５０％とスイス