10月10日にパラグアイ、同14日にブラジル代表と国際親善試合を戦う日本代表が７日、千葉県内で２日目のトレーニングを実施した。この日の屋外練習に参加したのは、早川友基、大迫敬介、鈴木彩艶のGK３人と、長友佑都、安藤智哉、相馬勇紀、望月ヘンリー海輝、斉藤光毅、堂安律、中村敬斗、田中碧、谷口彰悟、藤田譲瑠チマのフィールドプレーヤー10人の計13人だった。 ３対２のロンドでは、名波浩コーチから「パラグアイ