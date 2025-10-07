10月4日、女優の森七菜が自身のInstagramを更新。人気女優とのドライブショットを公開したが、その女優の近影が話題となっている。「この日、森七菜さんは自身のInstagramを更新。《お姉ちゃん。いつも海まで送ってくれる。お姉ちゃんの髪が風で靡いてきらきらするのを見てるのが好きだった。》とポストし、3枚の写真をアップしました。いずれも白いシャツを身につけた女優の宮崎あおいさんが車の運転席に座って微笑んでいるもの