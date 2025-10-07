¡ÖËÜÊª¤Î»ÐËå¤ß¤¿¤¤¡×¿¹¼·ºÚ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ ¡ÈÂçÊª½÷Í¥¡É ¤Î¾Ð´é¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÂçÀä»¿¡ª¡Ä»£±ÆÃæ¤Ï°ì½ï¤Ë¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ÎÎý½¬¤â
¡¡10·î4Æü¡¢½÷Í¥¤Î¿¹¼·ºÚ¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¡¢¿¹¼·ºÚ¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡Ô¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¡£¤¤¤Ä¤â³¤¤Þ¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ÎÈ±¤¬É÷¤ÇóÓ¤¤¤Æ¤¤é¤¤é¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£¡Õ¤È¥Ý¥¹¥È¤·¡¢3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âÇò¤¤¥·¥ã¥Ä¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿½÷Í¥¤ÎµÜºê¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¤¬¼Ö¤Î±¿Å¾ÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤ÆÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶ËþºÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡¢´¿´î¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡Instagram¤Ë¤Ï7Æü»þÅÀ¤Ç6.7Ëü·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¡¢100°Ê¾å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÔÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¹¤Í¡Õ¡ÔËÜÊª¤Î»ÐËå¤ß¤¿¤¤¡Õ¡Ô¤Ê¤Ê¤µ¤ó¤¬»£¤ë¤¢¤ª¤¤¤µ¤óÁÇÅ¨¡Ä¡Õ¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±µÜºê¤ÎÁÇ¤ÎÉ½¾ð¤¬»£¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢2¿Í¤Î¸òÍ§¤Ï¡¢±Ç²è¤Î»£±Æ¤òµ¡¤Ë°ìµ¤¤Ë¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¿¹¤µ¤ó¤ÈµÜºê¤µ¤ó¤Ï¡¢10·î10Æü¸ø³«±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×SixTONES¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¾¾Â¼ËÌÅÍ¤µ¤ó¼ç±é¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¡Ø¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿·³¤À¿´ÆÆÄ¤Î2007Ç¯¤ÎºîÉÊ¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¿¹¤µ¤ó¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤ë¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸Ìò¤ò¡¢µÜºê¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î»Ð¤Ç¼ç¿Í¸ø¤é¤Î¹â¹»¤Î¶µ°÷¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡8·î¤Ë¤Ï¡¢¸ø³«¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ±Ç²è¤Î´°À®Êó¹ð¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢¾¾Â¼¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹âÈª½¼´õ¤µ¤ó¡¢¿¹¤µ¤ó¡¢µÜºê¤µ¤ó¤é¤¬½ÐÀÊ¡£»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¼ï»ÒÅç¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¿¹¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤â¤Ã¤Ñ¤é¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ø¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤òÃÖ¤¤¤Æ±ó¤¯¤Þ¤Ç±Ë¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ê¡Ù¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µÜºê¤µ¤ó¤â¡ØºÇ¹â¤¹¤®¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ù¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥µ¡¼¥Õ¥£¥óÌ¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿µÜºê¤µ¤ó¤Ï¡Ø¿¹¤µ¤ó¤¬Îý½¬¤µ¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¤¤Ê¡¢»ä¤â¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡ÈµÜºê¤µ¤ó¤âÎý½¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡É ¤ÈÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ ¡È¤·¤Þ¤¹¡ª¡É ¤È°ì½ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤È²û¤«¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ø¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥¹ 1ST KISS¡Ù¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡Ø¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥ó¡Ù¤È¡¢ÏÆÌò¤Ê¤¬¤éÃíÌÜºî¤ËÏ¢Â³¤Ç½Ð±é¤·¡¢¡Ö¤É¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤â´ÑµÒ¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë±éµ»¤ò¸«¤»¤ë¡×¤ÈÉ¾È½¤Î¿¹¼·ºÚ¡£¤½¤Î¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤Ï¡¢µÜºê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£