漫画家の江口寿史氏が手がけた一部商業イラストをめぐり、制作にあたって第三者の写真を無断流用した可能性が疑われ、X上で波紋が広がっている。「桜美林大学」が江口氏を起用した広報イラストやグッズも注目された。桜美林学園の広報課はJ-CASTニュースの取材に、現時点で疑惑の判断はできないとしながら「諸般の状況をふまえ、当該イラストについては利用をとりやめるほか、オンラインストアの商品の販売は停止する予定」と答え