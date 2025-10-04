ニューストップ > IT 経済ニュース > 経済総合ニュース > 米オープンAIが「Sora」で著作権に配慮した修正の方針明かす 生成AI アルト 人工知能（AI） SNS ニューヨーク 著作権 任天堂 共同通信 米オープンAIが「Sora」で著作権に配慮した修正の方針明かす 2025年10月4日 19時9分 リンクをコピーする オープンAIのサム・アルトマンCEO＝9月23日、米テキサス州（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】人工知能（AI）開発の米オープンAIは3日、新たに始めた動画生成AIサービス「Sora（ソラ）」で、著作権に配慮した修正を施す方針を明らかにした。権利者がより細かく管理できるようにするとしている。任天堂の「マリオ」といった日本企業が展開するキャラクターに酷似した動画が作れることに批判が出ていた。サム・アルトマン最 記事を読む おすすめ記事 ハリウッド版『GODZILLA』、原爆被害の表現めぐる生々しいやりとり 米国防省の機密文書から明らかに NHK『歴史探偵』【コメントあり】 2025年10月1日 18時0分 “AI界の大物”アルトマンCEOを単独取材 「ポテンシャルを伸ばしたい」「世界は変わりつつある」 “最悪のリスク”にも言及 2025年10月3日 10時36分 奈良公園の鹿さん「僕たちはただ仲良くしたいだけ」-いじめ報道に本音を語る 2025年10月3日 10時21分 OpenAIが動画生成AI「Sora 2」をリリース。動画投稿できるソーシャルフィード付き 2025年10月2日 10時30分