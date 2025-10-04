ＴｉｋＴｏｋの検索機能が子どもを性的コンテンツに誘導しているとの報告書が出された/Gabby Jones/Bloomberg/Getty Images（ＣＮＮ）中国系動画共有アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」が検索候補キーワードを通じ、若いユーザーを性的に露骨なコンテンツへと誘導していたことが新たな報告書で分かった。英非営利監視団体グローバル・ウィットネスによる調査で明らかになった。現在テクノロジー企業に対しては、年齢確認の