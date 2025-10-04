３日の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」では自民党総裁選を特集した。総裁選１回目投票の前日予測がパネル表示された。これまでは小泉進次郎氏がリード、中には大差をつけて１位の予測が多かったが…。◆高市早苗氏（党員１１０、議員４０半ば＝１５０半ば）◆小泉進次郎氏（党員８８、議員７０＝１５８）◆林芳正氏（党員７２、議員５０＝１２２）◆態度不明７０高市氏と小泉氏が１回目投票でほぼ同数で、高