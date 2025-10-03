乗客294人の荷物を積めない状況を離陸前にすでに把握していたにもかかわらず、離陸後に乗客に知らせたアシアナ航空に過料が科された。10月3日、韓国国土交通部によると、乗客への情報案内義務を守らなかった航空事業法違反で、アシアナ航空やエアロKなど2つの航空会社にそれぞれ1200万ウォン（約125万円）、1800万ウォンの過料が科された。アシアナ航空は、8月8日〜9日にかけての仁川（インチョン）発ニューヨーク行きの航空便3便