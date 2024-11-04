韓国の大韓航空とアシアナ航空の統合をめぐる動きが最終段階に入ったようだ。大韓航空は2020年11月にアシアナ航空の買収計画を発表し、各国の競争当局は競争上の問題がないか審査を続けてきた。日本はすでに計画を承認し、EUも条件付きで承認。韓国メディアは、24年11月初旬にもEUが最終的に承認し、残る米国当局も追随する形で承認するとの見通しを伝えている。大韓航空側は、買収が成立すれば「世界の航空会社でトップ10にランク