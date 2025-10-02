Image: flukeforest ¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£¼¡¤ËÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£1000¸Ä¤Î¶âÂ°¥Ñ¡¼¥Ä¤òÁÈ¤ß¾å¤²¤Æ¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¼ê¤ÇÍý²ò¤¹¤ë¡£¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¥í¡¼¥¿¡¼¥¿¡¼¥Ü¥Õ¥¡¥ó¥¨¥ó¥¸¥óÌÏ·¿¡×¤ÏÌ¾Á°¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¹Ò¶õµ¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò1/10¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿Ç÷ÎÏ¤¢¤ëËÜ³ÊÌÏ·¿¥­¥Ã¥È¡£´°À®¸å¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬²óÅ¾¤·¡¢Ê£»¨¤ÊÆâ