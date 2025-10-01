今年はもう、異常なレベルの“大豊作”といってもいいだろう。「大和証券Mリーグ2025-26」9月30日の第1試合で、KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）が、東1局にアガった際に裏ドラを3枚乗せる「裏3」を達成。今シーズンは各選手が、この裏3を続出させており、視聴者からは「どんだけ出るんだ」「祭りはまだ続くのか」と驚嘆の反応が押し寄せた。【映像】また出た！渋川難波、確率を超えた「裏3」出現の快挙手牌のうち3枚が