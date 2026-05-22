5月21日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、前回から引き続き“NGなし”“ピーなし”“ウソなし”の新トーク企画「トークヒットマン〜芸人殺しの質問スナイパー〜」が放送された。かつて女性関係のスキャンダルで世間を騒がせた東ブクロ（さらば青春の光）。2度目のスキャンダルが発覚した当日、反省したはずの東ブクロはまさかの行動をしたそうで…。【映像】2度目の女性スキャンダル発覚当日、さらば東ブク